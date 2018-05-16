محمد بن راشد يدشن منصة "ابتكر"

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن الإمارات حريصة على ترسيخ ثقافة الابتكار في الحكومات، وبين الأفراد وتعميم المعرفة ونشرها لبناء جيل من المبتكرين العرب، وقادة المستقبل مرتكزة في ذلك على نهجها بالاستثمار في الإنسان، وتعزيز قدراته وتحفيز طاقاته، ليطور ويبتكر ويسهم في تأسيس نماذج عمل وحلول لتحديات الغد.

جاء ذلك لدى تدشين سموه منصة "ابتكر"، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وسعادة هدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

وتهدف منصة "ابتكر" إلى مشاركة منهجية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في الابتكار الحكومي بين الناطقين باللغة العربية، ونشر ثقافة الابتكار وتعميم مفاهيمه وأدواته، وأحدث التوجهات العالمية وتحفيز عقول الشباب، وتنمية روح الابتكار لديهم.