رئيس الدولة يصدر قانون تنظيم ورعاية المساجد

الشارقة 24 – وام:

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2018، في شأن تنظيم ورعاية المساجد.

وتسري أحكام القانون، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية، على المساجد والمصليات العامة والخاصة ومصليات الأعياد في الدولة.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007، في شأن إنشاء هيئة التأمين، وقد نشر القانون في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.