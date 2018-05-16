الإمارات تفوز بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني

الشارقة 24 – وام:

فازت دولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة بالهيئة العامة للطيران المدني في عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني بحصولها على 17 صوتاً من أصل 20 صوتاً من أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة، التي عقدت اجتماعاتها في العاصمة المغربية الرباط يوم 9 مايو الجاري.

وقال سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني إن دولة الإمارات تسعى دائماً إلى تعزيز العمل العربي المشترك في تنظيم قطاع الطيران وعلى صعيد المنظمة العربية للطيران المدني، فإننا مازلنا ندعم هذه المنظمة وسنعمل مع رئيس المجلس التنفيذي المنتخب لدعم الخطط الاستراتيجية والإدارية للمنظمة والارتقاء بقطاع الطيران العربي والعالمي.

وأعرب السويدي عن فخره بهذا الفوز الذي يعزز من كون دولة الإمارات المحرك الرئيسي والمتميز في هذا القطاع على الصعيد الخليجي والعربي ونحن نعمل معاً لارتقاء وتقديم الدعم للدول العربية للوصول إلى مكانة مرموقة عالمياً في هذا القطاع الديناميكي .

وأشار إلى أن النمو القوي الذي حققه قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة، سينعكس إيجابياً على الدور المحوري للمنظمة العربية للطيران المدني في دعم وتنويع اقتصاديات الدول العربية، متوقعاً أن يواصل القطاع الطيران العربي مسيرة نموه خلال السنوات المقبلة، ليكون أحد المكونات الرئيسة للناتج القومي لكل بلد عربي.

وتسعى الهيئة العامة للطيران المدني ضمن خططها الحالية والمستقبلية إلى تطوير أطر التعاون في مجال النقل الجوي بينها وبين الدول الأخرى ودعم زيادة الحركة الجوية، وذلك بعقد اتفاقيات ثنائية جديدة أو بتحديث مذكرات تفاهم تتضمن إطاراً تشغيلياً يتم الاتفاق عليه بناءً على أسس وأحكام تنظيمية لتواكب التطورات المتسارعة في صناعة النقل الجوي، وذلك وفقاً للتوجيهات الرامية إلى تحقيق المزيد من النمو والتطوير لهذا الرافد الاقتصادي الحيوي.

يذكر أن المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني يتألف من 9 دول، وقد تنافس على هذه المقاعد التسعة في الانتخابات المشار إليها 5 عشرة دولة من إجمالي عشرين دولة عربية تشكل الجمعية العامة للهيئة والتي تملك حق التصويت.