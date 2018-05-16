"قوافل زايد الخير" تعالج آلاف المرضى في قرى مصرية

الشارقة 24 - وام:

بدأت قوافل زايد الخير مهامها الإنسانية في القرى المصرية بعلاج الآلاف من المرضى بإشراف فريق طبي وجراحي إماراتي مصري تطوعي.

يأتي ذلك في إطار حملة زايد الإنسانية العالمية لعلاج الفقراء، تحت شعار "على خطى زايد"، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للأسرة وبمبادرة مشتركة من زايد العطاء وجمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري ومجموعة مستشفيات السعودية الألمانية وبالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية ووزارة الشباب المصرية في نموذج مميز للعمل الإنساني المشترك.

وأعربت سعادة الدكتورة ريم عثمان سفيرة العمل الإنساني عن سعادتها بالنجاحات المتلاحقة التي تحققها مبادرة زايد العطاء وشركائها في العمل الإنساني في مختلف دول العالم والتي استطاعت أن تخفف من معاناة الملايين من البشر تحت إطار تطوعي ومظلة إنسانية، مثمنة جهود الفرق الطبية المتطوعة في قوافل زايد الخير في محطتها الحالية في محافظة الشرقية في مصر والتي تساهم بشكل كبير في التخفيف من معاناة الأسر المتعففة.

وقال سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي المدير التنفيذي لجمعية دار البر إن قوافل زايد الخير ستواصل تنفيذ مهامها ومشاريعها الإنسانية في القرى المصرية للتخفيف من معاناة الفقراء وترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإنساني بغض النظر عن الجنس والعرق والدين.

وذكر سعادة سلطان الخيال عضو مجلس أمناء مبادرة زايد العطاء الأمين العام لمؤسسة بيت الشارقة الخيري أنه تم وضع خطة تشغيلية لقوافل زايد الخير في القرى المصرية للمرحلة القادمة حيث سيتم التركيز على العمل الطبي الميداني باستخدام عيادات الخير المتنقلة والمستشفيات المتحركة في مختلف محافظات مصر.

ومن جهتهم ثمن المرضى جهود الكوادر الطبية الإماراتية المصرية التطوعية الذين ساهموا بخبراتهم في علاج المرضى والتخفيف من معاناتهم، وتقدموا بالشكر والتقدير لدولة الإمارات قيادةً وشعباً على ما يقدموه من مبادرات إنسانية تقدم حلول واقعية لمشاكل صحية تساهم بشكل كبير في استقطاب الكوادر الطبية الإماراتية والمصرية التطوعية وتمكينها من خدمة المجتمعات من خلال برامج الكشف المبكر عن الامراض وتقديم أفضل سبل العلاج وزيادة الوعي المجتمعي .