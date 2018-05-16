"الهلال" يقدم مساعدات إغاثية عاجلة لأهالي لبنة بحضرموت

الشارقة 24 – وام:

سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، قافلة مساعدات غذائية عاجلة لأهالي منطقة لبنة وضواحيها إحدى أهم مناطق مديرية "دوعن" بمحافظة حضرموت، والذين يواجهون أوضاعاً معيشية صعبة.

وتوجهت قافلة الهيئة صوب لبنة، حيث يعاني القاطنون هناك اوضاعاً معيشة صعبة استدعت إطلاق الحملة الإغاثية مع قرب دخول شهر رمضان المبارك وتزامناً مع عام زايد.

وعقب عملية التوزيع، أكد ممثل فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت أحمد النيادي، أن الهيئة ستعمل على رفع مستوى الدعم بمديرية دوعن والمناطق المجاورة لها لأقصى الدرجات، آملا في تحسين الحياة المعيشية لسكانها وتوفير أهم متطلبات المرحلة من مساعدات إنسانية وإغاثية فيها ودعم أبرز مشاريعها الخدمية، لافتاً إلى أن الهيئة تجاوبت وبشكل عاجل مع النداءات الإنسانية التي تلقتها من أهالي لبنة حرصاً على التخفيف من معاناتهم.