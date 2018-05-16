تطبيق نظام الإعلام الإلكتروني يونيو المقبل

الشارقة 24 – وام:

أكد المجلس الوطني للإعلام، أنه سيسعى إلى تطبيق نظام الإعلام الإلكتروني في يونيو المقبل، والذي يهدف إلى تعزيز البيئة التنافسية والموثوقية، ولدعم وتوفير محتوى إعلامي متوازن ومسؤول ونزيه يحترم خصوصية الأفراد ويحمي فئات المجتمع المختلفة من أي تأثيرات سلبية.

جاء ذلك، خلال ورشة عمل عقدها المجلس للمؤسسات والشركات والمواقع الإخبارية الإلكترونية والأفراد الذين يمارسون أنشطة إعلانية ذات طابع تجاري، أو مبنية على أسس تجارية، لمناقشة نظام الإعلام الإلكتروني، والتأكيد على أهمية الحصول على الترخيص بهدف تنظيم الأنشطة الإعلامية في الدولة بما في ذلك مواقع تداول وعرض وبيع المواد المرئية والمسموعة والمقروءة والمواقع الإلكترونية الإعلانية والإخبارية وأنشطة النشر الإلكتروني والطباعة تحت الطلب، بما فيها الأنشطة التي تتم ممارستها عبر وسائل التواصل الاجتماعي داخل الدولة وعلى أسس تجارية وبمقابل مادي.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور راشد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإعلامية في المجلس الوطني للإعلام: "إنه سيتم ترخيص الأنشطة الإعلامية والإعلانية التي يمارسها الأفراد ممن لديهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تحمل الطابع التجاري".

وأكد أن الحسابات والمدونات والصفحات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي غير خاضعة للنظام الجديد إذا لم تستخدم لممارسة الأنشطة الإعلامية أو الإعلانية تجارياً، مبيناً أن الأفراد الذين يروجون لأعمال بشكل تطوعي والترويج لأعمال إنسانية وخيرية مع جهات رسمية معتمدة لا يشملهم النظام.

ودعا النعيمي، جميع الجهات والأفراد الذين يشملهم النظام إلى المبادرة بالتسجيل في النظام قبل انتهاء مدة السماح التي منحها لهم المجلس والمقررة في 31 مايو الجاري.

وقال: "نسعى في المجلس وبشكل دائم ومستمر إلى تعزيز شراكتنا مع مختلف مكونات القطاع الإعلامي في الدولة وبالشكل الذي يمكننا من تحقيق استراتيجيتنا الرامية إلى تطوير قطاع الإعلام المحلي والنهوض به".

وعلى هامش الورشة، عقد المجلس جلسة نقاشية مع مجموعة من وسائل الإعلام المحلية بهدف بحث السبل والوسائل التي تمكنهم تحفيز الشركات والمؤسسات والأفراد المعنيين بأنشطة الإعلام الإلكتروني للتسجيل في النظام، والتعريف بأهمية الدور الذي يلعبه في تأكيد احترام القيم الدينية والثقافية والاجتماعية السائدة في الدولة، وفي توفير محتوى إعلامي متوازن ومسؤول، إضافة إلى دور النظام في دعم صناعة الإعلام الإلكتروني والرقمي وتنظيم أنشطته باعتباره صناعة فاعلة تسهم في دعم القطاع الإعلامي في الدولة.

ويأتي النظام بهدف تشجيع الإعلام الإلكتروني على إنتاج محتوى متنوع يلبي احتياجات مختلف شرائح الجمهور، وليوفر الحماية القانونية لتلك المواقع وتعزيز تنافسيتها نظراً لكون أنشطة هذه المواقع ستصبح أنشطة مرخصة من المجلس وهو ما سينعكس إيجابياً على زيادة حجم الإعلان وعلى تطوير القطاع بشكل عام.