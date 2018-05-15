افتتاح معرض "زايد في قلوب الباكستانيين" في كراتشي

الشارقة 24 – وام:

دشن سعادة ناصر بن هويدن الكتبي، قنصل عام الدولة لدى كراتشي، معرض" زايد في قلوب الباكستانيين" في "دولمن مول" كراتشي، وذلك تزامناً مع عام زايد ومئوية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وبالتنسيق مع سفارة الدولة في إسلام آباد.

حضر الافتتاح وسيم أخطر عمدة مدينة كراتشي، وعدد من مسؤولي حكومة إقليم السند، والقناصل المعتمدين في كراتشي، حيث تم عرض صور نادرة للزيارات الرسمية والغير رسمية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" إلى جمهورية باكستان الإسلامية.