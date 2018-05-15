"الهلال" يدشن مشروعاً للمياه في لودر اليمنية

الشارقة 24 – وام:

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أمس الإثنين، مشروع مياه لودر بمحافظة أبين، والذي سيستفيد منه أكثر من 30 ألف نسمة، وذلك ضمن أنشطة الهيئة في عام زايد.

ويعد المشروع أحد المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في عام زايد بمحافظة أبين، ويخدم سكان مدينة لودر الذين حرموا من أي مشاريع مماثلة في العقود الماضية.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع حفر 4 آبار بعمق 50 قدماً وبتكلفة 670 ألف درهم، فيما سيتم خلال المرحلة الثانية للمشروع تنفيذ خط ناقل للمياه وخزان كبير بسعة 500 لتر مكعب.

وتقدم المهندس صالح بلعيدي، مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي في أبين بالشكر والعرفان إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي كان لها السبق في التدخل لدعم قطاع المياه والصرف الصحي في المحافظة، مشيراً إلى أن الهيئة سبق لها وأن تدخلت في عام 2016 لدعم قطاع المياه في زنجبار وخنفر والذي لحقه الضرر جراء الأحداث.

من ناحيته، قال جهاد حفيظ مستشار مدير عام مديرية لودر، إن المشروع يعتبر من المشاريع الاستراتيجية التي كان الجميع يتطلع إليها، منوهاً إلى أهميته في تعزيز استمرارية وديمومة مياه الشرب في مدينة لودر.