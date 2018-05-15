منصور بن زايد يستقبل اثنين من "صُناع الأمل" في الوطن العربي

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في مكتبه بقصر الرئاسة اليوم الثلاثاء، فارس النور علي من السودان، ونوال مصطفى من مصر، اللذين كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" كرمهما ضمن "صُناع الأمل" الخمسة، وذلك في الحفل الختامي لمبادرة "صُناع الأمل".

وهنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، صانعي الأمل الفائزين والآلاف من صُناع الأمل العرب على جهودهم الإنسانية المؤثرة وإنجازاتهم البطولية في صناعة التغيير وتحدي المستحيل.

واستعرض سموه مع صانعي الأمل مبادراتهما والنتائج التي تحققت على الأرض والآفاق المستقبلية، وسبل توسيع نطاق الاستفادة من هذه المبادرات، وتعظيم أثرها وتمكينها ومأسستها بصورة تضمن استمراريتها وتطورها.

ووجه سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بالتنسيق مع صانع الأمل فارس علي، لوضع قائمة بأهم المشاريع والأولويات لدعم الأسر الفقيرة في السودان وتلبية الاحتياجات الملحة في قطاعات التعليم والصحة وتمكين الشباب والمساهمة في تحسين جودة الحياة بالمناطق الأقل حظاً.

كما وجه سموه، صندوق أبوظبي للتنمية ببحث سبل دعم صانعة الأمل نوال مصطفى بما يكفل تعزيز مبادراتها ومشاريعها المعنية بدعم السجينات وتمكينهن، كما بحث سموه إمكانية التعاون المشترك بين الإمارات ومصر من خلال إعداد دراسة لتطبيق النموذج الذي طبقته نوال مصطفى في مصر في تطوير المؤسسة العقابية في الإمارات.