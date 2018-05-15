ولي عهد عجمان يفتتح المقر الجديد للدفاع المدني

الشارقة 24 – وام:

افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، الثلاثاء، المقر الجديد لإدارة الدفاع المدني في منطقة الجرف "2" بتكلفة 40 مليون درهم، وذلك بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط.

ويتميز المركز بالطابع المعماري الحديث ومراعاة معايير استدامة، مما يجعله مواكباً للعصر كما يتميز التصميم بسهولة الحركة داخل المبنى للوصول إلى الأقسام المختلفة، ويسهم في تقديم أفضل الخدمات الأمنية المتطورة لجميع مناطق عجمان، وسيكون عوناً ومساعداً لباقي إدارات الدفاع المدني في الدولة.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن الاهتمام بالسلامة المدنية وتوفير خدمات الأمن والسلامة والمحافظة على الممتلكات في كافة المواقع يعد في مقدمة أولويات وزارة الداخلية التي حرصت على انشاء مراكز الدفاع المدني في مختلف المناطق وخاصة في إمارة عجمان بهدف تعزيز إجراءات الأمن والسلامة، وتوفير خدمات الدفاع المدني لحماية السكان والمحافظة على سلامتهم وسلامة المنشآت والمرافق العامة.

وحث سموه العاملين بالمركز بضرورة العمل على رفع مستوى الجاهزية والاستعداد لتقديم الخدمات الأمنية والتدخل السريع في مواجهة الحوادث وحالات الطوارئ ومعالجة المخاطر التي يمكن أن تهدد سلامة الأفراد والمنشآت والممتلكات.

وقال سموه إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات حريصة على دعم وتطوير خدمات الدفاع المدني في كافة الحالات، والوصول بها إلى كافة افراد المجتمع في مختلف المواقع والمناطق وتلبية متطلباتهم في الحصول على خدمات مميزة تلتزم معايير الجودة الشاملة، وفق ما تضمنته أهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية في هذا المجال.

وقام سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بجولة تفقدية اطلع خلالها على الأقسام المختلفة وسيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف المجهزة بمختلف المعدات والتقنيات الحديثة.

كما افتتح سموه، نادي الشيخ حميد بن راشد النعيمي للإطفائيين برعاية ودعم الشيخ راشد بن حميد لتوفير سبل الراحة والترفيه لرجال الإطفاء خلال فترات استراحتهم، وصالة خاصة للأطفال لاستقبال الزوار من أطفال الروضات والمدارس.

حضر حفل مراسم الافتتاح اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، واللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، والعميد عبد العزيز علي الشامسي مدير عام إدارة الدفاع المدني في عجمان، وسعادة أحمد صالح الهاجري نائب المدير التنفيذي للإسعاف الوطني، ومدراء إدارات الدفاع المدني، ومدراء الجهات الحكومية وعدد من الضباط وصف الضباط والمسؤولين ورجال الأعمال.