سفير الدولة يستقبل المفتي العام للمسلمين في بلغاريا

الشارقة 24 – وام:

استقبل سعادة عبد الوهاب ناصر حسن النجار سفير الدولة لدى جمهورية بلغاريا، السيد مصطفى حاجي المفتي العام للمسلمين بجمهورية بلغاريا.

ورحب المفتي العام بافتتاح سفارة لدولة الإمارات بالعاصمة البلغارية، واصفاً تلك الخطوة بالعمل الإيجابي الذي يمكن المسلمين البلغار من التواصل بشكل مباشر مع أشقائهم بدولة الإمارات، وتطوير وتنمية العلاقات بينهم في العديد من المجالات.

وتناول المفتي العام أوضاع المسلمين البلغار وتعدادهم الذي يتجاوز المليوني مسلم، والسبل الخاصة التي تتبعها دار الإفتاء في تطوير وعمل المساجد ومسابقات تحفيظ القرآن وتدريب الأئمة الشباب.

ومن جانبه، قدم سعادة السفير خالص التهاني والتبريكات للمفتي العام، بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، متمنياً لسائر المسلمين البلغار كل التقدم والازدهار والرفعة.