سفير الدولة يلتقي نائب وزير الاقتصاد المكسيكي

الشارقة 24 – وام:

عقد سعادة أحمد حاتم المنهالي سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية، اجتماعاً مع روسيو رويز شافيز نائب وزير الاقتصاد للتنافسية والتنظيم القانوني المكسيكي.

وهدف الاجتماع، الذي جرى بمقر وزارة الاقتصاد المكسيكية، لمتابعة أجندة التعاون في المسائل الاقتصادية والقضايا ذات الصلة، لاسيما مساعي تعزيز التبادل التجاري والترويج للاستثمار والاهتمام بالإطار القانوني وتوسيعه.

وأكد الجانبان على متابعة وتعزيز التواصل سواء عن طريق مواصلة تنظيم الاجتماعات أو مساحات التعاون المتعددة، بما يعود بالنفع على الدولتين والشعبين الصديقين.