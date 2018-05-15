حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 302 سجين

الشارقة 24 – وام:

أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بالإفراج عن 302 من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في رأس الخيمة، ممن صدرت بحقهم أحكام باتة ونهائية بالإدانة من محاكم الإمارة، وتكفل سموه بسداد كافة الالتزامات المالية المترتبة عليهم جراء تلك الأحكام، وذلك بمناسبة "عام زايد" وحلول شهر رمضان المبارك.

ويأتي هذا الأمر في إطار حرص سموه على إعطاء السجناء المفرج عنهم فرصه أخرى لبدء حياة جديدة وللتخفيف من معاناة أسرهم.

ووجه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة، لتنفيذ أمر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالإفراج عن المشمولين بالعفو من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة، وبالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة قبل بداية الشهر الفضيل.