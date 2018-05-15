محمد بن راشد يفتتح "منطقة 2071 "

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن منطقة 2071 تشكل بوابة عبور إلى الغد ومنصة لتطبيق نموذج الإمارات لتصميم المستقبل تجسد أهداف مئوية الإمارات 2071، في أن تعيش أجيال المستقبل حياة أسعد في بيئة أفضل ومع فرص أكبر وتواصل أكثر تأثيراً مع العالم.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه منطقة 2071 في أبراج الإمارات بدبي بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، وسعادة عبد الله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وقال سموه "افتتحنا اليوم منطقة 2071 المنصة التفاعلية التي تجمع نخبة العقول الخلاقة، وتجسد الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمبتكرين لتطوير الحلول للتحديات الكبرى، وتطبيق الأفكار وتوظيفها في خدمة البشرية وتصميم مستقبل يضمن للأجيال القادمة أفضل مستويات جودة الحياة ".