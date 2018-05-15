نهيان بن مبارك يبحث مع وفد ألماني مجالات التسامح

الشارقة 24 – وام:

اجتمع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح بوفد ألماني رفيع المستوى، برئاسة الدكتور أندريس هرمان رئيس الحوار بين الأديان، يرافقه نورهام نويكان نائب رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا، وكبار المسؤولين المعنيين بالحوار بين الأديان والتواصل الحضاري والإنساني.

وبحث معاليه مع الوفد سبل التعاون الإماراتي الألماني في مجالات التسامح ودعم وتعزيز مبادئ التعايش السلمي وقبول الآخر، منوهاً معاليه بأن توجه دولة الإمارات هو ترسيخ التسامح محلياً وإقليمياً ودولياً، باعتباره أحد الركائز الأساسية في سياسات دولة الإمارات، وذلك لمد جسور التعاون مع كافة الحضارات والثقافات والأديان حول العالم، لإيمانها بأن مبادئ التسامح هي الضمانة الحقيقية للسلم والأمن العالمي، ولحياة أكثر رفاهية واستقراراً لشعوب العالم.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على أهمية التعاون الدولي الوثيق والمستمر مع كافة الجهات والمنظمات العالمية ذات قضايا التعايش السلمي لتعزيز قيم التسامح عالمياً، وترسيخ مبادئ احترام التعددية ووضع آليات تضمن ترسيخ قيم التسامح فكرياً وثقافياً ودينياً ليصبح سلوكاً طبيعياً يحترم التنوع الذي يؤدي إلى التعاون والعمل المشترك المبدع، منبهاً على حرص الإمارات على توفير الظروف المناسبة للحوار الهادف الذي يحترم تعدد الآراء مع كافة دول العالم، من واقع إيمانها بأن تفهم الآخر لابد أن يبدأ بالحوار، ومشيداً بالدور الكبير الذي يلعبه الدكتور أندريس هرمان رئيس الحوار بين الأديان فيما يتعلق بقضايا التسامح وقبول الآخر.