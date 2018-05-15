محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 700 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية بدبي

الشارقة 24 – وام:

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالعفو عن 700 محكوماً من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، أن أمر العفو يأتي في إطار حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على منح المشمولين بالأمر فرصة لمراجعة أنفسهم للانخراط مجدداً في المجتمع، تزامناً مع حلول الشهر الفضيل، وإدخال السعادة على أهلهم وذويهم وتشجيعهم على مواصلة حياتهم مرة أخرى، في إطار سوي من مراعاة القانون والالتزام بأحكامه كي يعودوا إلى ممارسة أدوارهم كأفراد صالحين ونافعين لأسرهم ومجتمعهم ووطنهم.

وأوضح سعادة النائب العام لإمارة دبي أن النيابة العامة بدأت على الفور التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، لتنفيذ أمر العفو في أسرع وقت ممكن.