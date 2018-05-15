سفير الدولة يلتقي وزيراً بولندياً

الشارقة 24 – وام:

التقى سعادة الدكتور يوسف عيسى حسن الصابري سفير الدولة لدى جمهورية بولندا، كشيشتوف شتشيرسكي وزير الدولة رئيس مكتب الرئيس البولندي، وذلك في القصر الرئاسي في وارسو.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بولندا الصديقة، وسبل تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في شتى المجالات، لاسيما من خلال تبادل زيارات كبار مسؤولي البلدين، وعقد مؤتمر اقتصادي رفيع المستوى في العاصمة البولندية وارسو خلال عام 2018، الذي يشهد أحياء الإمارات بعام زايد وإحياء بولندا الذكرى المئوية لاستقلالها.

وأكد المسؤول البولندي اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع دولة الإمارات في شتى المجالات، لاسيما السياسية والاقتصادية والثقافية.