محمد بن راشد يرعى حفل تخريج كلية الدفاع الوطني الخامس

الشارقة 24 – وام:

بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، حفل تخريج كلية الدفاع الوطني الخامس، الذي جرى في مقر الكلية في العاصمة أبوظبي، ظهر الثلاثاء.

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني ثم آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى قائد الكلية اللواء ركن طيار رشاد محمد سالم السعدي كلمة رحب فيها بصاحب السمو راعي الحفل و الحضور، وتوجه بالشكر والولاء لقيادتنا الرشيدة على رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة "حفظه الله"، على توجيهاتها ودعمها اللامحدود لكلية الدفاع الوطني هذا الصرح الشامخ الذي أسس في العام 2013، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و افتتح في شهر ديسمبر من العام ذاته.