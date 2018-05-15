محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة

الشارقة 24 – وام:

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء "رعاه الله"، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 7 لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة.

وبهذه المناسبة، أعربت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، عن بالغ الشكر والامتنان للرعاية المستمرة التي يوليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمرأة الإماراتية، وما يقدمه سموه لها من دعم وتشجيع للانخراط في كافة القطاعات وتوجيهات سموه بتوفير بيئة العمل الداعمة لإنجاحها وتمكينها من المساهمة بشكل رئيسي ومتوازن مع الرجل في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في كافة المجالات.

وأكدت سموها أن دعم ورعاية القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية منذ تأسيس الدولة كان له الدور الأكبر في ما حققته من نجاحات وإنجازات محلياً وإقليمياً ودولياً في كافة المجالات، ونتيجة لهذه الرؤية الحكيمة فإن دولة الإمارات تقدم اليوم للعالم نموذجاً استثنائياً في الارتقاء بالمرأة، إذ تأتي في مقدمة دول العالم في أغلب مؤشرات التنافسية العالمية ومنها مؤشرات احترام المرأة والتوازن بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم، ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة وغيرها من المؤشرات العالمية ذات الصلة، مضيفةً سموها أن هذه الإنجازات قد تحققت بفضل الأساس القوي الذي وضعه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيّب الله ثراه الذي أولى المرأة الإماراتية كل الرعاية والاهتمام.

ونص المرسوم على تشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة برئاسة سعادة منى غانم المري التي ستشغل أيضاً منصب العضو المنتدب للمؤسسة.

ويضم المجلس الجديد كلاً من هالة يوسف بدري نائباً للرئيس والأعضاء: هدى عيسى بوحميد، وخولة راشد المهيري، وهدى السيد محمد الهاشمي، ومنى درويش بوسمرة، وفهيمة عبد الرزاق البستكي، وجهاد عبد الرزاق كاظم، والجود أحمد لوتاه، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن يعمل بالمرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.