سفير الدولة يؤكد رسوخ العلاقات البحرينية الإماراتية

الشارقة 24 - وام:

استقبل الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، بمكتبه في قصر القضيبية، أمس الإثنين، الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين، بمناسبة تعيينه سفيراً للدولة لدى المملكة.

ورحب الشيخ خالد بن عبد الله بسعادة السفير، متمنياً له طيب الإقامة في بلده الثاني البحرين، مؤكداً تقديم كل ما من شأنه تسهيل مهام عمله الدبلوماسي بما ينعكس إيجاباً على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية الأخوية المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وأكد أن العلاقات البحرينية الإماراتية نموذج لما يجب أن تكون عليه العلاقات الأخوية بين الدول، عازياً الفضل في ذلك إلى النهج القويم الذي أرسى دعائمه الآباء والأجداد، وسار عليه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وأخوه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وقال: "علمنا التاريخ ألا فرق بين البحرين والإمارات فمواقفنا واحدة، ومصيرنا مشترك، وهي أمانة نتوارثها جيلاً بعد جيل، لتبقى علاقاتنا كما أراد لها المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة "رحمه الله"، وأخوه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه ".

من جانبه، أعرب الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره للشيخ خالد بن عبد الله على حسن الاستقبال، مؤكداً سعيه الحثيث إلى استثمار ما تحقق على صعيد العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والبناء عليها لما فيه خير وصالح الشعبين الشقيقين، وذلك في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من قيادتي كلا البلدين.