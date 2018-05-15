الهلال الأحمر الإماراتي يوزع السلال الغذائية في خور مكسر بعدن

الشارقة 24 - وام:





وزع فريق الهلال الأحمر الإماراتي اليوم السلال الغذائية على سكان حي الخبراء في خور مكسر بعدن، وذلك ضمن أنشطته لعام زايد 2018، وبمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

وجاءت مساعدات الهلال الأحمر الغذائية في سياق الدعم الإماراتي الإغاثي، والإنساني المتواصل للأشقاء في اليمن بهدف التخفيف عنهم، في ظل الظروف الصعبة، التي تمر بها بلادهم.

وعبر المواطنون اليمنيون المستفيدون من هذه الإغاثة، عن شكرهم الجزيل لدولة الإمارات وذراعها الإنساني الهلال الأحمر الإماراتي، الذي لم يتردد بمد يد المساعدة والعون لأبناء الشعب اليمني.

وأفاد الحاج محمد حسين أحد أبناء حي الخبراء، الذي استفاد من مساعدات الهلال الأحمر الإماراتي الغذائية، بأن هذه الإغاثة تعد فاتحة خير قبل حلول شهر رمضان المبارك، وجاءت في الوقت المناسب، وفي المكان المناسب أيضاً، ونحن تعودنا على الجهود الطيبة من قبل الأشقاء في الإمارات.