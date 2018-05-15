النائب العام للدولة يشيد بقرار الإفراج في شهر الخير

الشارقة 24 - وام:

أكد سعادة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسىي النائب العام للدولة، أن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بالعفو عن كثير من المحكوم عليهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، يجسد نهجاً كريماً ينبع من حرص سموه على منح المعفو عنهم الفرصة مجدداً، ورغبته في معاودة اندماجهم في صفوف المجتمع أعضاء صالحين يلتزمون بقوانين الدولة ويساهمون بإيجابية في بناء بلدهم وتنميته والمضي به نحو المستقبل.

وأوضح أن هذا الأمر من شأنه تعميق الدوافع الحميدة لدى المفرج عنهم للاستقامة والتزام بالسلوك القويم سبيلاً إلى الحياة الكريمة، فضلاً عن أثره الطيب على أسرهم وذويهم لما يدخله عليهم من بهجة وفرح في هذه الأيام المباركة، وما يحفزه لدى غيرهم من المحكوم عليهم من الرغبة في التمسك بحسن السلوك، أملاً في نيل مثل هذا العفو الكريم مستقبلاً.

وأهاب النائب العام بالمعفو عنهم بهذا القرار أن يخلصوا نواياهم لبذل الجهد في السعي للأخذ بأسباب الاستقامة والالتزام، والانضمام إلى المجتمع على نحو يحقق لهم ولعائلاتهم حياة أفضل.