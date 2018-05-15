سفير الدولة يشارك في ملتقى تجارة فيتنام

الشارقة 24 – وام:



شارك سعادة عبيد سعيد عبيد الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية في "ملتقى تجارة فيتنام والشرق الأوسط"، الذي نظمته شركة ريلام للاستثمار الإماراتية، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة وشركة MIG Holding الفيتنامية.



حضر الملتقى ترينه فينه كوانغ سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الدولة، والسيد لي ثاي هوا نائب مدير إدارة أسواق أسيا وأفريقيا بوزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية، وممثلين عن عدد من الشركات الإماراتية والفيتنامية.



ناقش الملتقى أوضاع التجارة بين فيتنام ودول منطقة الشرق الأوسط والعلاقات التجارية المتميزة التي تربط بين دولتي الإمارات العربية المتحدة وفيتنام، والفرص المتاحة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وبين فيتنام ودول المنطقة.



وأكد سعادة السفير الظاهري في كلمته خلال الملتقى أن فيتنام شريك اقتصادي أساسي للإمارات في منطقة جنوب شرق أسيا، منوهاً بضرورة تعزيز التجارة البينية وعلاقات التعاون المشترك من خلال فتح نوافذ جديدة للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتعدين، وإصلاح السفن والبتروكيماويات والمواد الكيميائية والهندسة الميكانيكية.