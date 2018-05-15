سفارة الدولة في سيؤول تنظم منتدى "عيال زايد"

الشارقة 24 – وام:



أقامت سفارة الدولة في سيؤول ملتقى "عيال زايد"، بحضور طلاب الدولة الدارسين بجمهورية كوريا الجنوبية ومسؤولين من وزارة التربية والتعليم يزورون كوريا حالياً، وكذلك أعضاء السفارة والملحقية العسكرية.



والقى سعادة عبد الله سيف علي النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كورية الجنوبية كلمة استهلها بالحديث عن عام زايد 2018م، الذي يصادف ذكرى مرور مائة عام على ميلاد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، والاحتفاء بإنجازاته مبرزاً دور الراحل الشيخ زايد بتأسيس وبناء الدولة ودعم ورعاية التعليم فيها.



ونوه سعادته إلى استمرار القيادة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في السير على نهج وخطى مؤسس الدولة في توفير فرص التعليم للجميع داخل الوطن وخارجه.