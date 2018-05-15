حاكم عجمان يفتتح جامع شهداء الوطن في الرقايب 2

الشارقة 24 – وام:

أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، صلاة المغرب، أمس الإثنين، في جامع شهداء الوطن في الرقايب 2 إيذاناً بافتتاحه.

وأدى الصلاة إلى جانبه الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وتم بناء الجامع بتوجيهات من صاحب السمو حاكم عجمان ويتسع لـ 800 مصلي ويضم مصلى للنساء وتم تصميمه بطريقة نموذجية وحديثة وبسيطة وتراثية مستوحاة من الطراز الإسلامي ومتوافقة من التطور العمراني في إمارة عجمان.

واستمع سموه من المسؤولين في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف إلى شرح حول التصاميم التي روعيت في بناء المسجد والمرافق والخدمات التي ألحقت به، بالإضافة إلى أنه سيتم إنشاء مركز لتحفيظ القرآن الكريم يضم 9 فصول.

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بالرعاية التي تحظى بها مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وأعرب سموه عن سعادته وسروره وتقديره لإقبال المواطنين على إنشاء مراكز تحفيظ القرآن الكريم الوقفية دعماً لرسالة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف التي أثنى سموه على جهودها في رعاية مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم.