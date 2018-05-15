عبد الله بن زايد يبدأ زيارة رسمية إلى واشنطن

الشارقة 24 - وام:

بدأ سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية للعاصمة الأميركية واشنطن دي سي، حيث التقى سموه كلاً من مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي، وجون بولتون مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض.



وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان والمسؤولان الأميركيان على العلاقات الثنائية الوثيقة والشراكات بين البلدين في عدة مجالات استراتيجية وأمنية واقتصادية.

كما ألقى سموه الضوء على تطلعات دولة الإمارات نحو تأسيس منطقة تتميز بمزيد من التسامح والازدهار والسلام تسهم في دفع المصالح والقيم الإماراتية والأميركية المشتركة نحو الأمام.

وأكد سموه على دعم دولة الإمارات لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران، وقيادته الجهود الرامية لتحدي كافة المخاطر والتهديدات التي تشكلها إيران في المنطقة والمتمثلة في الصواريخ البالستية ودعم الجماعات التي تعمل بالوكالة عنها مثل حزب الله والحوثيون.

وأوضح سموه أن دولة الإمارات ستستمر في التنسيق بشأن سياساتها تجاه إيران في إطار مجموعة عمل مع الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية والدول الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

ونوه سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى جهود الإدارة الأميركية الدؤوبة لتخفيف التوترات، والسعي للتوصل لحل عن طريق التفاوض لإزالة خطر الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

وفيما يتعلق باليمن، أكد سموه التزام دولة الإمارات بالتوصل لاتفاق شامل لإنهاء الصراع مع دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، مشيراً إلى جهود التحالف في تقديم المساعدات الإنسانية الشاملة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وتلك التي تقع تحت سيطرة المتمردين.