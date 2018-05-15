حميد النعيمي يفتتح كلية الطب البشري في جامعة عجمان

الشارقة 24 – وام:

دشن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان كلية الطب البشري في الجامعة، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة.

كما دشن سموه مشروع عيادة جامعة عجمان المتنقلة لطب الأسنان، وذلك في خطوة استراتيجية تدعم مسيرة دولة الإمارات الرامية إلى تطوير البنية التحتية العلمية والأكاديمية والارتقاء بالقطاع التعليمي، عبر طرح تخصصات جديدة تسهم في ترسيخ مكانة الجامعة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان، أن افتتاح كلية الطب البشري في جامعة عجمان خطوة مهمة على طريق الارتقاء بالخدمات التعليمية كافة التي تقدمها الجامعة، مشيراً سموه إلى أن كلية الطب ستكون رافداً أساسياً في الرقي بالتعاليم العالي وخاصة العلوم الطبية من خلال الاستفادة من البرامج المعتمدة لتدريس الطب في المرحلة المقبلة.

وقال سموه إن انشاء هذه الكلية الطبية يأتي مواكباً للتوسع العلمي وتطوير البرامج الدراسية واستحداث التخصصات التي تتماشى مع حاجات مجتمع الإمارات، مشيراً سموه إلى أن سوق العمل بحاجة ماسة إلى أبناء الوطن للانخراط في ممارسة هذه المهنة النبيلة وعلينا من هذه اللحظة توفير الاحتياجات والخدمات التعليمية لهذه الكوادر لقيادة مستشفياتنا في المستقبل وإثبات قدرتهم على إدارة مثل هذه المجمعات الطبية والمستشفيات.

ووجه سموه الشكر والتقدير لكل من عمل على إنجاز هذا المشروع في جامعة عجمان من إدارة وفنيين وأعضاء تدريس وخبراء، مقدراً سموه للمسؤولين تعاونهم الكبير ومساهمتهم في تحقيق أهداف الجامعة ليكون هذا الإنجاز دعامة يعتز به القائمون عليه وليصبح بمجمله لبنة أخرى على طريق تحقيق أهداف الجامعة ومساهمة منها في تأكيد مسيرة العطاء العلمي والأكاديمي والعملي والإنساني وخدمة للكوادر الوطنية التي سيتم تأهيلها وتدريبها أكاديمياً وعلمياً.

حضر مراسم حفل الافتتاح إلى جانب صاحب السمو حاكم عجمان، معالي الشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ، وسعادة حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية، وسعادة طارق بن غليطه مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، وسعادة يوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة ومجلس أمناء الجامعة ومدراء المستشفيات الطبية في الدولة والجامعات، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بالجامعة إلى جانب كبار المسؤولين وطلبة الجامعة.

وكرم صاحب السمو حاكم عجمان، يرافقه الشيخ راشد بن حميد النعيمي ومدير الجامعة في ختام برنامج الحفل مؤسسة العماني للأعمال الخيرية تقديراً لتمويلها مشروع عيادة جامعة عجمان المتنقلة لطب الأسنان.

بعد ذلك تفضل سموه بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية، إيذاناً بافتتاح كلية الطب البشري في الجامعة، ثم تفقد سموه ومرافقوه أجنحة وأقسام كلية الطب حيث اطلع على القاعات الدراسية والتجهيزات التقنية والفنية التي تضمها الكلية من مختبرات وأنظمة ومعدات متطورة.

واستمع سموه إلى شرح مفصل عن الكلية إلى جانب الخطط التنفيذية الرامية للارتقاء بمستوى تعليم الطب البشري خلال الفترة المقبلة.

ودشن صاحب السمو حاكم عجمان عيادة جامعة عجمان المتنقلة لطب الأسنان واطلع على تجهيزات العيادة، واستمع لشرح مفصل حول الخدمات التشخيصية والعلاجية التي ستقدمها لمختلف فئات المجتمع من طلاب المدارس وسكان المناطق النائية وكبار السن النزلاء في دور رعاية كبار السن في الدولة.

ويتكون المشروع من عيادتي أسنان مجهزتين بأحدث الأجهزة والمعدات اللازمة للتشخيص والعلاج، بما يؤكد التزام الجامعة بواجباتها المجتمعية على مستوى جميع إمارات الدولة.