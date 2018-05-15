محمد بن حمد الشرقي يزور مبنى مركز الفجيرة للمغامرات

الشارقة 24 – وام:

زار سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة صباح الإثنين، مبنى مركز الفجيرة للمغامرات بمنطقة الفصيل بالفجيرة.

وتجول سموه في المركز واستمع إلى شرح مفصل من قبل القائمين عليه عن أقسامه المختلفة التي تتضمن ساحة التدريب الخارجية وأدوات المغامرات البحرية، إضافة إلى قاعة التدريب الداخلية التي تحتوي على أدوات التسلق الجبلية والترحال، واطلع سموه على أبرز النشاطات والمبادرات التي يوفرها المركز لمحبي المغامرات، مشدداً على أهمية استقطاب الطاقات الشابة والهيئات الحكومية للمشاركة في برامجه المستقبلية.

وأكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، دعم حكومة الفجيرة لجميع المشاريع التي تستهدف خدمة الوطن والمواطن، مشيراً إلى أهمية استثمار قدرات وطاقات منتسبيه من المتطوعين في مجالات العمل الإنساني والمجتمعي.

بدوره، شكر سعيد المعمري مدير عام مركز الفجيرة للمغامرات، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي على دعمه المستمر للمركز وفعالياته وتطوير أنشطته ضمن الدولة وخارجها.

رافق سمو ولي عهد الفجيرة خلال الزيارة سعادة سالم الزحمي مدير مكتب سموه، وفريق مركز الفجيرة للمغامرات.