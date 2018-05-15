حامد بن زايد يفتتح أكاديمية سوق أبوظبي العالمي

الشارقة 24 – وام:

افتتح سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي الإثنين، أكاديمية سوق أبوظبي العالمي في جزيرة المارية في أبوظبي.

وتفقد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، الفصول والمختبرات المتخصصة، واطلع على أهم المعايير والأسس التي تنطلق منها الأكاديمية في طرح برامجها ومقرراتها الدراسية.

وتبادل الأحاديث مع الهيئة التعليمية والإدارية، وعدد من الدارسين حول منهجية الأكاديمية ودورها في تأهيل وتدريب المهنيين في مجال الخدمات المصرفية والأسواق المالية، وتمنى سموه للأكاديمية من طاقم تدريبي ومهني التوفيق والتميز في تقديم خدمات تدريبية وتعليمية رائدة في المنطقة.

وأكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان أهمية وجود أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، لتلبية الاحتياجات التطويرية والتدريبية لقطاع الخدمات المالية في أبوظبي، من خلال تأهيل كوادر مهنيين يتمتعون بالمعارف والمهارات المتخصصة التي تسهم في تعزيز مكانة الإمارة باعتبارها مركزاً مالياً عالمياً وتحقيق رؤيتها الاقتصادية 2030.

وقال سموه، إن إطلاق الأكاديمية يعد إضافة هامة إلى منظومة تنمية وتطوير الموارد البشرية، وتبني أفضل الممارسات في مجال تطوير قطاعات الخدمات المالية المختلفة ودعم مسيرة التنمية في الدولة في قطاع الأعمال والخدمات المالي فيها.