الإمارات تخصص 5 ملايين دولار لتوفير أدوية عاجلة لـ "غزة"

الشارقة 24 – وام:

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، عن تخصيص مبلغ 5 ملايين دولار أميركي، وذلك لتوفير أدوية عاجلة ومواد طبية للمتضررين من الفلسطينيين العزل على حدود غزة، جراء المواجهات الدامية التي أطلقت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز.

وكانت الحصيلة الأولية للمواجهات في قطاع غزة اليوم، أفادت بوقوع 52 شهيداً وأكثر من 2400 جريح.

وقال بيان لهيئة الهلال الأحمر، إن فريقاً من الهيئة سيقوم بتوفير المواد الطبية والأدوية العاجلة من جمهورية مصر العربية.