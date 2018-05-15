عبر "الهلال الأحمر"

الإمارات تخصص 5 ملايين دولار لتوفير أدوية عاجلة لـ "غزة"

  • الثلاثاء 15, مايو 2018 في 12:20 ص
عبرت دولة الإمارات، عن تضامنها مع الفلسطينيين العزل على حدود غزة، جراء تعرضهم للعنف المُفرط من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتخصيص مبلغ 5 ملايين دولار أميركي، لتوفير أدوية عاجلة ومواد طبية.
الشارقة 24 – وام:
 
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، عن تخصيص مبلغ 5 ملايين دولار أميركي، وذلك لتوفير أدوية عاجلة ومواد طبية للمتضررين من الفلسطينيين العزل على حدود غزة، جراء المواجهات الدامية التي أطلقت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز.
 
وكانت الحصيلة الأولية للمواجهات في قطاع غزة اليوم، أفادت بوقوع 52 شهيداً وأكثر من 2400 جريح.
 
وقال بيان لهيئة الهلال الأحمر، إن فريقاً من الهيئة سيقوم بتوفير المواد الطبية والأدوية العاجلة من جمهورية مصر العربية.