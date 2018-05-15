محمد بن راشد يكرم صناع الأمل في الوطن العربي

الشارقة 24 – وام:

في حفل إنساني استثنائي، تابعه الملايين في العالم العربي، كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، صناع الأمل الخمسة المتأهلين لنهائيات مبادرة صناع الأمل، بمكافأة مالية بقيمة مليون درهم لكل منهم لتبلغ قيمة جائزة "صناع الأمل" خمسة ملايين درهم، متوجاً محمود وحيد أحد صناع الأمل الخمسة بلقب صانع الأمل العربي للعام 2018 بعدما حصل على أعلى نسبة تصويت في الحفل.

وأعلن سموه، مع نهاية الأمسية الإنسانية الأكبر في العالم العربي، عن تأسيس أكاديمية صناع الأمل بخمسين مليون درهم بهدف دعم صناعة الأمل في الوطن العربي وتوفير حاضنات إنسانية لمشاريعهم ونقل الخبرات العلمية العالمية في المجال الإنساني لمشاريعهم وتوفير دورات تدريبية تنفيذية وقيادية لهم بالتعاون مع أفضل الخبرات والمعاهد العالمية المتخصصة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "نستثمر في صناعة الأمل لأنها الصناعة الأكثر مردوداً لمستقبل عالمنا العربي".

وأكد سموه أن أكاديمية صناع الأمل ستكون حاضنة إنسانية ملهمة، وستعمل على تحويل تجارب صناع الأمل الشخصية لتكون مشاريع إنسانية عربية مستدامة.

وأضاف سموه "سنعمل على ترسيخ ثقافة الأمل ومأسسة فعل الأمل وإدخال معايير العمل العالمية في مؤسساتنا الإنسانية التي تخلق أملاً للشعوب".

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن صناعة الأمل أسلوب حياة وكل مواطن عربي غيور على أمته هو طرف مشارك وفاعل فيها، مشيراً إلى أن الأمل هو الصناعة الوحيدة في العالم التي لا يمكن أن يخسر فيها أحد.

وأشاد سموه بمبادرات الأمل التي بلغت التصفيات النهائية من "صناع الأمل" في دورتها الثانية، مهنئاً أصحابها ومثنياً على جهودهم، معرباً عن فخره بمشاركة آلاف القصص والمشاريع والبرامج والمبادرات الفردية والجماعية في صناع الأمل بنسختيها 2017 و2018.