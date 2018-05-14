محمد بن راشد يتسلم رسالة إلى رئيس الدولة من أمير الكويت

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في دبي مساء اليوم الإثنين، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة والوفد المرافق، وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وقد تسلم سموه رسالة خطية موجهة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة تتصل بتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين لما فيه المصلحة الوطنية المشتركة والأمن والسلام في المنطقة.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومبعوث أمير دولة الكويت الحديث حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير دولة للشؤون الخارجية، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، والشيخ الدكتور أحمد الناصر الصباح مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وصلاح محمد البعيجان سفير دولة الكويت لدى الدولة، وذياب فرحان الرشيدي القنصل العام الكويتي في دبي.