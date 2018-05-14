انطلاق مؤتمر "تطوير المكون البشري لمواجهة تحديات حروب القرن الـ 21"

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية وزارة الدفاع، انطلقت اليوم الإثنين، أعمال مؤتمر "تطوير المكون البشري لمواجهة تحديات حروب القرن الواحد والعشرين" الذي يعقد على مدار يوم واحد في نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي.

وقال معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع في تصريح له بهذه المناسبة، إن أبناء الوطن من جنودنا البواسل تمكنوا من انتزاع الاحترام والتقدير بكفاءاتهم القتالية التي أظهرت للعالم أجمع مستوى الحرفية والتنظيم والتدريب ما أوصلهم لأعلى مستويات الفهم الواعي لمتطلبات الحروب الحديثة.

وأكد معاليه، أن الجيوش العالمية وقادتها تقف احتراماً للجندي الإماراتي الملتزم بقواعد وأخلاقيات القتال في جميع ميادينه، إلى جانب مهارته في استخدام جميع القدرات العسكرية.

وأشار معاليه إلى أن التحديات متنوعة التهديد تحتم علينا ضرورة مواكبتها والاستعداد لمواجهتها بكل ما يمكن من إمكانات بشرية وتقنية تضمن حماية الوطن.

ونوه إلى أن وزارة الدفاع مستعدة للقيام بما هو مطلوب منها لحماية الوطن ومكتسباته الوطنية وضمان استمرار التقدم والرخاء وذلك بالتنسيق مع جميع المؤسسات الوطنية، مشيراً إلى إيمان قيادتنا الذي لا يتزعزع بأن أمن هذه البلاد يقوم على سواعد أبنائها بوصفهم السور الأول والحصن الأخير لضمان بقاء واستمرار هذا الوطن.

ويهدف مؤتمر تطوير المكون البشري لمواجهة تحديات حروب القرن الواحد والعشرين، إلى استعراض آليات تطوير المكون البشري لمواجهة تحديات حروب القرن الحادي والعشرين، وإعداد شراكات استراتيجية مع مراكز البحوث المتخصصة في مجالات الأمن والدفاع.