الجمهور مدعو لمشاركة "الرقابة النووية" مقترحاته بشأن "الوقاية من الإشعاع"

الشارقة 24:

تدعو الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أفراد المجتمع لإبداء الرأي والاقتراحات بشأن مسودة اللائحة التي تعمل عليها الهيئة في مجال الوقاية من الإشعاع.

وقامت الهيئة بمراجعة اللائحة رقم 4 الخاصة بـ "حدود الجرعة الإشعاعية والتحسين الأمثل للوقاية من الإشعاعات للمرافق النووية" والتي توضح حدود الجرعات الإشعاعية لأي منشأة نووية أثناء فترات التصميم والتشييد، والتشغيل والتفكيك.

وسوف تساعد اللائحة المحدثة مؤخراً على "الالتزام بحدود الجرعات الإشعاعية المذكورة في النسخة الأولى للائحة الهيئة رقم 24 المعنية بالجرعة السنوية في عدسة عين العامل والمتوافقة مع المفوضية الدولية للوقاية من الإشعاع".