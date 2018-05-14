صندوق الزكاة وجامعة أبوظبي يطلقان منحة الجامعيين لعام زايد

الشارقة 24 – وام:

أطلق صندوق الزكاة بالتعاون مع جامعة أبوظبي منحة الجامعيين لـ "عام زايد"، بعنوان "شبابنا أمانة وزكاتنا حصانة 1439" لمساعدة 500 طالب وطالبة، وذلك في إطار مبادرات الجانبين في "عام زايد".

وأعرب كل من سعادة عبد الله بن عقيدة المهيري، أمين عام صندوق الزكاة، وسعادة علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس جامعة أبوظبي التنفيذي عن خالص شكرهم وتقديرهم وعظيم امتنانهم لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس أمناء جامعة أبوظبي، على اهتمامه ودعمه لتطوير قطاع التعليم، وحرص سموه على أن تكون الجامعة في مصاف الجامعات العريقة في الدولة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الإثنين، في جامعة أبوظبي لإطلاق منحة الجامعيين لعام زايد "شبابنا أمانة وزكاتنا حصانة"، والتي تستهدف رفع وتخفيف الأعباء المالية الدراسية عن الطلبة من المواطنين والمقيمين ممن تنطبق عليهم شروط ومعايير الصندوق.

وأوضح سعادة عبد الله بن عقيدة المهيري، أمين عام صندوق الزكاة، أن المحاور الرئيسية لعام زايد 2018 و التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تلتقي مع محاور الشراكة، وتستند إلى القيم التي رسخها المغفور له الشيخ زايد "طيب الله ثراه" من بناء للإنسان واحترام واستدامة وحكمة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي لتجسيد إرث المغفور له الشيخ زايد باعتباره رمز البناء والعطاء وإبراز جهوده في تأسيس الدولة.

وقال إن المبادرة تحرص على دعم مسيرة العمل الإنساني في مجال التعليم سعياً لتحقيق أكبر قدر من التكافل الاجتماعي في المجتمع، مؤكداً أن الصندوق يسعى إلى تلبية احتياجات المجتمع من خلال التعاون المشترك مع كافة الهيئات والمؤسسات ومفهوم المسؤولية المجتمعية التي دعت إليه القيادة الرشيدة.