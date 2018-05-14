"الهلال الإماراتي" يوزع مساعدات إغاثية على أهالي "جردان" اليمنية

الشارقة 24 – وام:

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم الإثنين، مساعدات إغاثية عاجلة للأسر الفقيرة في مديرية جردان بمحافظة شبوة اليمنية، تضمنت 200 سلة غذائية.

وتأتي هذه المساعدات الإغاثية استجابة من الهيئة لاستغاثه عاجلة أطلقتها الأسر المعوزة في شبوة، وفي إطار مساهمتها في التخفيف عن كاهل الأسر الفقيرة.

وأكد محمد أحمد النيادي ممثل الهيئة في محافظة شبوة، أهمية هذه المساعدات في تخفيف معاناة الأسر المعوزة وتوفير المستلزمات اليومية التي تتطلبها طبيعة الظروف الاستثنائية التي تعيشها هذه الأسر، لافتاً إلى أن الهيئة تسعى بكل جهودها الخيرية للتخفيف من حدة معاناة الفقراء وتوفير المواد التموينية الأساسية اللازمة للمتضررين من الأحداث السابقة التي مرت بها البلاد.

وأعربت الأسر المستفيدة من المساعدات عن شكرها وامتنانها لدولة الإمارات على دعمها المتواصل للأسر الفقيرة في اليمن، مثمنين جهود ذراعها الإنساني الهلال الأحمر الإماراتي في إيصال المساعدات التي تسهم في تخفيف معاناتهم جراء الظروف الصعبة التي يعيشونها.