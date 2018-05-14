الرميثي يشهد الاحتفال باليوبيل الذهبي للقوات الجوية والدفاع الجوي

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة احتفال القوات المسلحة بمناسبة اليوبيل الذهبي للقوات الجوية والدفاع الجوي، وذلك في مقر قاعدة سويحان الجوية في أبوظبي.

حضر الحفل سعادة اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

وألقى سعادة اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي كلمة بهذه المناسبة، رحب فيها براعي الحفل وقال: "في هذا اليوم الذي نحتفل فيه باليوبيل الذهبي لتأسيس القوات الجوية والدفاع الجوي نستذكر بكل فخر واعتزاز وتقدير القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي وضع اللبنة الأولى في بناء القوات الجوية والدفاع الجوي وعمل على تطويرها، كي تكون قوة الوطن الرادعة التي تحمي أجواء الدولة وتضمن سلامة أراضيها، ولعل ما يثلج صدورنا أن هذه المناسبة الوطنية العزيزة تأتي في ظل "عام زايد" الذي تحتفي فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى مرور مائة عام على ميلاد الشيخ زايد "طيب الله ثراه" وإبراز دوره الرائد في بناء دولة الاتحاد الفتية ووضع مرتكزاتها التي مكنتها من التطور والتقدم في المجالات كافة".

وعبر قائد القوات الجوية والدفاع الجوي عن فخره بما تحقق من إنجازات نوعية على مستوى التسليح والتدريب والتأهيل للعنصر البشري، مؤكداً الثقة على حاضر هذا الوطن ومستقبله، ما دامت قواتنا المسلحة تتمتع بأعلى درجات اليقظة والجاهزية، والقدرة على مواجهة جميع التحديات، وذلك بفضل ما تمتلكه من عوامل النجاح والتفوق وما تتلقاه من تدريب مستمر، وما تحوزه من أفضل الأسلحة وأحدث التقنيات في العالم.

وتم خلال الحفل عرض فيلم وثائقي، أظهر مدى التطور الذي واكب مسيرة القوات الجوية والدفاع الجوي ومشاركاتها الخارجية منذ نشأتها، والمكانة المرموقة التي وصلت إليها حتى أصبحت اليوم من أكثر القوات الجوية تقدماً وتجهيزاً على المستوى الدولي والإقليمي.

تلا ذلك استعراضات جوية لعدد من طائرات القوات الجوية والدفاع الجوي في سماء الحدث تعكس عزة وقوة الدولة، وأظهرت البراعة والقدرة العالية لصقور الامارات.

وكان الحفل قد اشتمل على معرض ثابت للطائرات العسكرية والآليات والمعدات التي تستخدمها القوات الجوية والدفاع الجوي، عقب ذلك، تفضل معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة بتكريم قادة القوات الجوية السابقين تقديراً وعرفاناً بدورهم في خدمة الوطن أثناء خدمتهم العسكرية.