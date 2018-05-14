الإمارات تشارك في اجتماع "وزاري" الشباب والرياضة العرب" في القاهرة

الشارقة 24 – وام:

ترأست معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيسة مجلس الإمارات للشباب، وفد الدولة المشارك في اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته الـ 41 بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

ضم الوفد سعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وسعادة عبد المحسن الدوسري الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، وناصر الزعابي مدير إدارة الأنشطة الشبابية، ومحمد الكعبي مساعد مدير مشاريع بمكتب الشباب.

وبدأ الاجتماع بعرض قدمته جمهورية مصر العربية حول أهم الفعاليات والمبادرات التي سيتم تنفيذها في مصر خلال عام بمناسبة اختيار القاهرة عاصمة الشباب العربي للعام 2018 .

وناقش وزراء الشباب والرياضة العرب تقرير الأمانة الفنية حول الأنشطة التي تم تنفيذها العام الماضي، وتوصيات اللجنة الفنية الشبابية واللجنة الفنية الرياضية المعاونتين لوزراء الشباب والرياضة العرب وذلك فيما يخص البرامج والأنشطة المقترح تنفيذها الفترة القادمة.

وبحث الوزراء إمكانية عقد ملتقى الهوية للشباب العربي بدولة فلسطين، وإقامة برنامج المشاعر المقدسة لشباب الدول العربية بالمملكة العربية السعودية، وتنفيذ اللقاء الخامس عشر لشباب العواصم العربية بالأردن.

وقالت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي، في كلمتها، نسعى دائماً لتبادل الخبرات والمعارف مع باقي الدول العربية، من خلال نقل نموذج دولة الإمارات في العمل الشبابي، وتعريف الجميع بما وصلت إليه الإمارات في مجال التمكين الحقيقي للشباب، بالإضافة للاطلاع والتعرف على تجارب الدول العربية في دعم وخدمة الشباب، وتصميم ووضع المبادرات الشبابية في سياق العمل العربي المشترك وضمن منظومة جامعة الدول العربية.

وأكدت معاليها، أن دولة الإمارات تسعى دائماً لأن يكون العمل الشبابي شمولي على مستوى المنطقة من خلال خدمة الشباب العربي مشيرة إلى أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أطلق مركز الشباب العربي عام 2017، ليكون المركز الرائد عربياً في وضع استراتيجية للشباب العربي وتنفيذ المبادرات النوعية لدعم وخدمة الشباب العربي والنهوض بهم لخدمة أوطانهم.

وقالت إن المركز استطاع خلال عام من تأسيسه تنفيذ مجموعة من المشاريع التي ساهمت في دعم مهارات الشباب وتسليط الضوء عليهم، مثل رواد الشباب العربي، وسوق مشاريع الشباب العربي، ومنتدى الشباب السوداني، وبرنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة وغيرها من المبادرات والمشاريع التي تساهم في رفد مهارات ومعارف الشباب العربي.