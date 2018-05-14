حاكم الفجيرة يستقبل المدير التنفيذي لـ "فيتول العالمية للبترول"

الشارقة 24 – وام:

التقى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بقصر سموه في الرميلة اليوم الإثنين، راسل هاردي المدير التنفيذي لمجموعة فيتول العالمية للبترول.

واستمع سموه، خلال اللقاء إلى التطورات الدولية والإقليمية لسوق الطاقة والأعمال التجارية المتعلقة بها من بينها التنظيم الجديد للمنظمة البحرية الدولية 2020 لتوفير الوقود المنخفض الكبريت وأثرها على أعمال تزويد السفن بالوقود والمراكز العالمية التابعة لها.

وأكد صاحب السمو حرص الإمارة على توفير البيئة الاستثمارية المشجعة والتسهيلات الميسرة للشركات النفطية العالمية والمستثمرين، بما يلبي مسيرة التنمية المستدامة والتحديث التي تشهدها الدولة في شتى القطاعات.

من جانبه، شكر المدير التنفيذي لمجموعة فيتول العالمية للبترول، صاحب السمو وحكومة الفجيرة على دعمها وشراكتها على مدى العقد الماضي، مشيراً إلى أن شركة فيتول محظوظة للشراكة إلى جانب حكومة الفجيرة منذ عام 2007 والتي تعكس مدى أهمية الفجيرة كمركز إقليمي لكل من النفط الخام والمنتجات البترولية.

وتعد مجموعة فيتول للبترول، من أكبر الشركات العريقة والرائدة في مجال تجارة النفط والمنتجات البترولية، وتأسست عام 1966 ولها مكاتب إقليمية في عدد من دول العالم يبلغ عددها 40 مركزاً إقليمياً.