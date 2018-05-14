حاكم رأس الخيمة يستقبل قنصل عام سنغافورة

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد، الإثنين، لوبيت تشين القنصل العام لجمهورية سنغافورة الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة تسلمه مهام عمله قنصلاً لبلاده لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالقنصل، متمنياً له طيب الإقامة في دولة الإمارات والتوفيق والنجاح في تعزيز أواصر التعاون القائم بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات.

حضر اللقاء سعادة صالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وسعادة محمد أحمد الكيت المستشار في الديوان الأميري.