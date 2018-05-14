"دفاع مدني أبوظبي" يدعو للالتزام باشتراطات الخيم الرمضانية

الشارقة 24 – وام:

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بأبوظبي، إلى ضرورة الالتزام بإجراءات واشتراطات الوقاية والسلامة المطلوبة في إقامة الخيم الرمضانية، تفادياً لوقوع الحرائق.

وأكد العميد محمد معيوف الكتبي، مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي، أهمية مراعاة تطبيق اشتراطات الوقاية والسلامة من الحرائق والتأكد من توافر أجهزة الإطفاء والسلامة في الخيم، وأخذ الاحتياطات اللازمة للتمديدات الكهربائية وتنفيذها من قبل متخصصين.

وأهاب مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي، بجميع ملاك ومرتادي الخيم الحرص الالتزام بالاشتراطات الضرورية لحمايتهم من وقوع الحرائق، وتوعية العاملين في الخيم، وإرشادهم بالتصرف الأمثل حال حدوث أي طارئ.

وقال إن المواد المصنوع منها الخيم قابلة للاشتعال في حال لم يتم توفير تلك الاشتراطات الضرورية لتعزيز السلامة والوقاية، داعياً للتواصل مع الدفاع المدني على الهاتف 999 في حالات الطوارئ.

وتشترط الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي، إجراءات ومواصفات فنية على الأفراد والشركات والمؤسسات التي ترغب في إنشاء خيم رمضانية، وتحمل المسؤولية القانونية على كل من لا يحصل على موافقة في حال وقوع حريق.

وبحسب شروط الوقاية والسلامة يجب أن تتوفر في الخيم السعة الكافية التي تحقق شروط سلامة شاغليها، وعدم التخزين داخل الخيم، وعدم استعمال الأفران والسخانات ومواقد الطهو داخلها، ووضع وحدة معالجة هواء المكيف خارج الخيمة موصولة بقناة لا يقل طولها عن 1.5 متر، ووضع مصابيح الإضاءة بمسافة لا تقل عن 50سم من قماش الخيمة، ووجوب تضمين التمديدات الكهربائية داخل مواسير لحمايتها، مع ربط قاطع كهربائي تلقائي، ويجب أن تكون الديكورات الداخلية وأقمشة الزينة معالجة بمواد مبطئة لانتشار اللهب، ومقاومة للحريق بالنسبة إلى قماش الخيمة، يجب توفر عدد كاف من طفايات الحريق اليدوية، وتوفير أكثر من مخرج للحريق ووجوب خلوها من أي معوق ومكتوب عليها باللغتين العربية والانجليزية "مخرج"، هذا بالإضافة إلى مواصفات فنية أخرى.