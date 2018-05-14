"تنمية المجتمع" تنظم ورشة خاصة بقانون حقوق الطفل

الشارقة 24:

نظمت وزارة تنمية المجتمع ورشة تعريفية خاصة بقانون حقوق الطفل "وديمة"، وذلك من خلال مقهى المعرفة في مركز دبي لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقة التابع للوزارة، حيث تأتي هذه الورشة ضمن خطة الوزارة لنشر ثقافة حقوق الطفل، وقد تم استهداف أولياء أمور ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى موظفي المركز، وقام بتقديم الورشة المحاضر محمود الشايب المتخصص الفني لشؤون الرعاية الاجتماعية بالوزارة.

تم خلال الورشة التعريف بمسؤوليات الجهات المطبقة للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016، في شأن حقوق الطفل " قانون وديمة"، وكذلك توضيح إجراءات حماية حقوق الطفل والوسائل المناسبة لتنفيذها، وسبل خلق وتحفيز توجهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية بشأن حقوق الطفل على المستويات المتعددة مثل المؤسسات والأسرة والمجتمع المحلي وغيرها.

كما ألقت الورشة الضوء على طرق التدخل المبكر للحد من عوامل الخطر وآثارها على الطفل وأسرته، وشرحت مدى تكاملية الشراكة الإيجابية بين الدولة والأسرة فيما يتعلق بالمسؤوليات الخاصة بالأطفال، كما أوضحت الورشة مدى انسجام قانون حماية حقوق الطفل مع الاتفاقيات الدولية ودستور دولة الإمارات.

وقالت إيمان عبد الله حارب مديرة إدارة الحماية الاجتماعية في الوزارة، إن انعقاد هذه الورشة التعريفية بقانون حقوق الطفل لأولياء أمور ذوي الإعاقة، يهدف نشر ثقافة حقوق الطفل في مجتمع الإمارات على كافة المستويات" المؤسسات، والأسرة، والمجتمع المحلي، وفقاً للخطة التشغيلية للوزارة، والتي تتضمن عقد 5 ورش عمل خلال العام الحالي 2018، بالشركة مع الجهات الداخلية مثل مركز دبي لتأهيل ذوي الإعاقة، والشركاء الخارجيين حيث تم تطبيق ورشة في مدينة السلع بالمنطقة الغربية مارس الماضي، بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي والتي لاقت تفاعلاً إيجابياً من الحضور.