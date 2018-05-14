نهيان بن مبارك: زايد وأم الإمارات أرسيا قواعد صلبة للأسرة الإماراتية

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح أن الأسرة الإماراتية طَيبة المنبت، تستمد قوامها من التعاليم السمحة لديننا الإسلامي الحنيف، والتربية الأصيلة التي غَرَس جذورها مؤسس الدولة وباني نهضتها الحديثة الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، فآتى هذا الغرس الطيب أكله ونتجت عنه بأسرة إماراتية استثنائية غُذيت بقيم التسامح والمحبة والتعايش والمودة، وأُسست على مبادئ الاحترام والتعاون والترابط والتضامن، تُقدر الآخرين دون تمييز على أساس الأصل أو الجنس أو اللون أو العرق أو الدين أو العقيدة أو الملة أو المذهب أو الطائفة أو المركز الاجتماعي.

وقال معاليه ــ بمناسبة اليوم الدولي للأسر الذي يصادف 15 مايو من كل عام ــ إن الشيخ زايد "رحمه الله" مع سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، أرسيا قواعد صلبة للأسرة الإماراتية المتسامحة حتى أصبحت نموذجاً عالمياً رائداً في تنشئة الأجيال على الخير والعطاء والنهوض بمسيرة التقدم المجتمعي في شتى المجالات والقطاعات، وتتميز بالانفتاح العقلي، وتنظر للتنوع البشري كمصدر قوة، منوهاً بأن الأسرة الإماراتية تحظى بعناية فائقة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وباهتمام كبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" وبحرص متزايد من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكام الإمارات.

وأضاف معالي الشيخ نهيان بن مبارك "وزارة التسامح قد ترجمت هذا الاهتمام من القيادة الرشيدة بأن جعلت الاهتمام بالأسرة إحدى ركائز البرنامج الوطني للتسامح، وهو ركيزة تسعى لأن تُعلي من القيم الإنسانية الفاضلة كالتسامح واحترام التعددية والتنوع والقبول بالآخر فكرياً وثقافياً ودينياً وطائفياً، وتُنشئ الأجيال تلو الأجيال على المفاهيم الصحيحة والقيم السوية والفطرة الإنسانية في احترام كافة الجنسيات والثقافات والأديان وتحافظ على هويتها الوطنية، بل وتقويها بثقتها بنفسها، وأن الوزارة بصدد إعداد الخطط التنفيذية لهذا المحور، وستعرضها أمام المجتمع في ملتقى مخصص لهذا الغرض".