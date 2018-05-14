القوات المسلحة الإماراتية تنفذ عملية "الرعد الأحمر"

الشارقة 24 – وام:

نفذت القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي، فجر الأحد، عملية "الرعد الأحمر" وهي عملية إغارة برمائية نوعية وخاطفة على أحد مراكز القيادة والسيطرة التابعة لعناصر ميليشيات الحوثي الإيرانية في "مديرية الفازة" التابعة لمحافظة الحديدة.

وتم خلال العملية تدمير مركز القيادة والاستيلاء على عدد كبير من المعدات والوثائق التابعة للميليشيات الحوثية، بالإضافة إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى الحوثيين أثناء الاشتباك المباشر.

وتأتي هذه العملية في إطار العمليات العسكرية الوقائية التي تنفذها القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي لإسناد قوات المقاومة الوطنية وألويه العمالقه والتهامية التي تشن هجوماً واسعاً على الحوثيين في مديريتي الجراحي وزبيد بالساحل الغربي بإسناد كبير من قواتنا المسلحة، وللقضاء على تجمعات ميليشيات الحوثي الإيرانية في مختلف الأراضي اليمنية، ومنع ميليشيا الحوثي من زراعة الألغام البحرية التي تهدد حياة الصيادين، وكذلك تهدد خط الملاحة الدولية جراء سحب الرياح والأمواج تلك الألغام لعمق البحر الأحمر.