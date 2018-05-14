"الهلال" يفتتح وحدة لضخ المياه بالطاقة الشمسية في اليمن

الشارقة 24 – وام:

افتتحت "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي"، الأحد، مشروع إنشاء وحدة متكاملة لضخ المياه تعمل بالطاقة الشمسية بمنطقة يشبم بمديرية الصعيد بمحافظة شبوة اليمنية يستفيد منها نحو 5 آلاف نسمة.

وأكد أحمد النيادي ممثل هيئة الهلال الأحمر في شبوة عقب الافتتاح أن هذا المشروع الحيوي يأتي تجسيداً للاهتمام الذي توليه دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لتحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن بصورة عامة وتعزيزًا للمبادرات التي تضطلع بها الهيئة لتخفيف معاناة السكان ودعم مشاريع البنية التحتية لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها.

ولفت النيادي إلى سعي الهيئة بشكل حثيث لحل مشكلات نقص المياه وندرتها في مناطق محافظة شبوة باعتبارها مناطق تعاني شحا فيها، وشدد على أن مشكلة نقص المياه تعد أكبر مشكلة يواجهها أهالي المناطق الصحراوية، لذا حرصت هيئة الهلال الأحمر على دعم هذا المشروع المهم لتوفير مياه الشرب والري والتخفيف من مشقة الحصول على الماء من خلال تنفيذ مشاريع مياه متنوعة.

من جانبه عبر ناصر باعوم مدير مؤسسة مياه الريف في شبوة عن جزيل شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا على ما تنفذه من مشاريع لدعم البنية التحتية والخدمية والإغاثية، منوهاً في الوقت نفسه بجهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي تبذلها لتنفيذ مشاريع حيوية تسهم في تخفيف معاناة المواطنين في المناطق اليمنية المحررة.

وعبر أهالي وسكان المنطقة بدورهم عن خالص شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر على الجهود التي تبذل في تنفيذ مشاريع خدمية حيوية تخفف من معاناة المواطنين بمختلف مناطق شبوة.