سيف بن زايد يكرم فرق نادي بني ياس لإنجازاتها

الشارقة 24 – وام:

كرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس نادي بني ياس الرياضي الثقافي، إدارة وفرق النادي على ما حققته من إنجازات في الموسم الرياضي 2017-2018، وذلك في حفل أقيم في صالة الألعاب الخاصة بنادي بني ياس، مساء أمس الأحد.

شمل التكريم الفريق الأول لكرة الطائرة لحصوله على بطولة درع الدوري العام ودرع التفوق العام، وفريقي المبارزة "السيوف" رجالاً وسيدات بحصولهما على 22 ميدالية ذهبية و16 ميدالية فضية و21 ميدالية برونزية هذا الموسم في بطولات محلية ودولية، وفريقي الجيوجيتسو رجالاً وسيدات بحصولهما على 23 ميدالية ذهبية و34 ميدالية فضية و32 ميدالية برونزية هذا الموسم في بطولات محلية ودولية.

وكرم سموه أيضاً الفرق السنية لجميع الألعاب في نادي بني ياس مع المدربين والإداريين، إلى جانب فريق الشباب تحت سن 20 عاماً الذي توج بطلاً لدوري الشباب وحصوله على كأس الشباب لهذا العام.

كما كرم سموه أعضاء مجلس الإدارة في النادي وشركتي كرة القدم والطائرة لجهودهم المتميزة في الدفع قدماً بمسيرة النادي وحصول فرقه على نتائج مميزة في العام المنصرم.