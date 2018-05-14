" دفاع مدني دبي" يسيطر على حريق "برج زين" في زمن قياسي

الشارقة 24 – وام:

تمكنت فرق الدفاع المدني بدبي، بكفاءة ومهنية عالية من السيطرة على حريق اندلع في برج زين في منطقة المارينا في زمن قياسي، في تأكيد لجاهزية واستعدادات الدفاع المدني للاحتواء والتدخل السريع.

وتعاملت فرق لدفاع المدني مع الحريق الذي لم يسفر عنه أي إصابات باحترافية عالية، رغم الظروف المناخية الصعبة وتدني مستوى الرؤية الأفقية واشتداد الرياح والأتربة.

وأشاد سعادة اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني في دبي، بكفاءة وقدرات أفراد الدفاع المدني في التعامل رغم صعوبة الأجواء الجوية وتدني مستوى الرؤية الأفقية في السيطرة على الحريق الذي اندلع في برج زين تاور، مؤكداً بأن الحادث لم يسجل أي إصابات بفضل العمل الكبير الذي قام به أبطالنا الأشاوس.