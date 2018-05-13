وزير بريطاني يثني على جهود الإمارات والسعودية الإنسانية في اليمن

الشارقة 24 – وام:

أشاد أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لإيصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني في ظل الظروف التي يعيشها.

وقال الوزير البريطاني في حوار صحافي مع وكالة انباء الإمارات "وام" على هامش أعمال قمة معهد بيروت "بيروت انستتيوت" المنعقدة في أبوظبي، إن المساعدات الإنسانية في اليمن تتركز على الماء و الغذاء و الوقود و أساسيات الحياة اليومية في ظل التقديرات التي تشير إلى أن نحو 85 في المائة من الشعب اليمني يعتمد على هذه المساعدات، و يجب علينا جميعاً العمل على ضمان وصول تلك المساعدات إليه.

وأكد دعم المملكة المتحدة للحل السياسي في اليمن من أجل وضع حد لمعاناة شعبها، وقال إن الأنشطة التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في دول المنطقة مثل اليمن خطيرة والمملكة المتحدة موقفها واضح في هذا الشأن برفضها ورفض جميع الممارسات التي ترسخ العنف والتطرف، داعياً إلى التصدي لجميع الأنشطة المهددة لأمن وسلامة الشعوب.

وشدد على أن المملكة المتحدة ستواصل العمل مع دولة الإمارات العربية المتحدة وجميع الشركاء في المنطقة من أجل التصدي لهذه الأنشطة الخطيرة التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

ورداً على سؤال حول قضية الصواريخ البالستية وتهديدها لسلامة دول المنطقة، قال إن هناك أمرين في هذا الشأن الأول متعلق بقرارات الأمم المتحدة بشأن موضوع الصواريخ البالستية وتهريب الأسلحة إلى اليمن وتم وضع إيران في دائرة الضوء في هذا الصدد، وأشار إلى أن الأمر الثاني يتعلق بخرق القوانين والأعراف الدولية خاصة ما يتعلق بتهريب الأسلحة للمليشيات الحوثية.

وحول العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، قال الوزير أليستر بيرت إن العلاقات بين البلدين قوية وهامة وهناك تعاون مشترك في العديد من المجالات منها الاقتصادية والاستثمارية والأمنية والرياضية والثقافية، مؤكداً أن البلدين يعملان على إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.