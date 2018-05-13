برامج علمية ووعظية يقدمها ضيوف رئيس الدولة خلال شهر رمضان

الشارقة 24 – وام:

كشفت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، خلال إحاطة علمية عقدتها اليوم الأحد في أبوظبي، عن برنامج العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" خلال شهر رمضان المبارك، وأنشطة وفعاليات القطاعات المختلفة في الهيئة خلال الشهر الفضيل.

وقالت الهيئة إنها أعدت برامج علمية ووعظية تتناسب مع المرحلة الزمنية الراهنة يقدمها ضيوف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" خلال الشهر الفضيل.

فيما كشفت أيضاً عن عقد ملتقى الإمارات في مواجهة الإرهاب وهو ملتقى علمي شبابي تحت شعار "بوعي الشباب نواجه الإرهاب"، يُدعى له نخبة من العلماء والمفكرين بتخصصاتهم المتنوعة من مختلف دول العالم الإسلامي، حيث يستهدف بمحاوره فئة الشباب من خلال تسليط الضوء على أهم القضايا الفكرية التي تنتشر في محيطهم وتتعلق باهتماماتهم وتصحيح المفاهيم والتصورات المغلوطة لديهم والتي تستغلها الجماعات المتطرفة للتغرير بهم لاستقطابهم.