ولي عهد دبي يزور الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

الشارقة 24 – وام:

أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بجهود الأمانة العامة للمجلس في ترجمة وتنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، الرامية إلى الارتقاء بدبي إلى مصاف المدن الأكثر تقدماً، وتعزيز أداء العمل الحكومي وترسيخ فكر التميز، مشيراً إلى دور الأمانة العامة في دفع عملية التنمية في إمارة دبي، والنجاحات المتحققة فيها على صعيد الخدمات الريادية بهدف راحة الناس وتحقيق سعادتهم.

جاء ذلك خلال زيارة سمو ولي عهد دبي إلى مقر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، حيث كان في استقباله سعادة عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي، ومديرو القطاعات والمكاتب وفرق العمل بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

وقال سمو ولي عهد دبي: "كان للأمانة العامة للمجلس التنفيذي دورها الواضح في دعم تحقيق أهداف وتطلعات الإمارة، وتطوير وتحسين فعالية وكفاءة القطاع الحكومي، وأسهمت جهود فريق عملها في ترسيخ مكانة الإمارة الريادية على المستويات كافة، ونحن نشد على أيديهم ونرجو لهم جميعاً كل التوفيق".

وفاجأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة موظفي الأمانة العامة بالاحتفال بفوز فريقه F3 ببطولة الألعاب الحكومية، مثنياً على التنظيم الراقي لبطولة الألعاب الحكومية في نسختها الأولى، والذي أظهر مدى التطور الحضاري للإمارة.

وأعرب سموه عن شكره للقائمين على التنظيم، مشيداً بالمستوى الرفيع الذي قدمته فرق الرجال والسيدات بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بالإضافة إلى كافة الفرق المشاركة، والذي كان له بالغ الأثر في تحقيق البطولة هذا النجاح الكبير الذي فاق التوقعات، مشدداً على ضرورة الحفاظ على مكتسبات هذه النسخة من البطولة وتعزيزها لتنظيم دورات استثنائية من البطولة خلال الأعوام المقبلة.